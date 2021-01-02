Центробанк: как не попасться на уловки интернет-мошенников

| Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Количество киберпреступлений в 2020 году увеличилось на 88% по сравнению с 2019. Как не попасться в лапы кибераферистов, рассказали в Центробанке России.

Одним из самых распространенных способов IT-преступлений являются звонки от якобы сотрудников банков. Они сообщают возможной жертве, что отследили попытку перевода большой суммы денег или любую другую подозрительную операцию и просят назвать данные резервного счета или другую информацию о карте. Чтобы не потерять все деньги с карты, ни в коем случае нельзя давать никакой информации звонившему. Нужно набрать номер горячей линии вашего банка и уточнить подробности у них.

Часто в 2020 году подделывали сайты авиакомпаний, банков, платежных систем и интернет-магазинов, имитируя страницы входа в личный кабинет. Чтобы заманить на фишинговый сайт, мошенники использовали социальные сети, SMS, электронную почту. Но у таких сайтов отсутствует SSL сертификата в браузерной строке. Крупные фирмы используют эту технологию, их адреса начинаются на "https://".

А вот если сайт компании начинается на "http://", это повод усомниться в оригинальности страницы.

Все финансовые организации можно проверить в Центробанке России, просто вписав название или регистрационный номер фирмы в поле.

Тюменка Наталья столкнулась с кибераферистами лично. Девушка увидела в одной из групп ссылку на бесплатные стикеры и перешла по ней, но ничего там не обнаружила, а через несколько часов ее страничку взломали.

"Мне пришло сообщение, что я зашла из Индонезии, и через несколько минут меня выкинуло. Я быстро взяла себя в руки и начала восстанавливать страницу, на это у меня ушло около 20 минут, а за это время мошенники уже создали множество диалогов с моими друзьями. Хорошо, хоть никто не поверил", — рассказала редакции Moi-portal.ru девушка.

Эксперты кибербезопасности отмечают, что если вам приходит подозрительная ссылка от неизвестного аккаунта или скидывают реквизиты, чтобы помочь тяжелобольному ребенку, то всегда нужно проверять в Сети, кому именно принадлежат эти данные, действительно ли нужна кому-то помощь.

Также не отвечайте на СМС с незнакомых номеров, не переходите по подозрительным ссылкам и установите антивирус на все устройства, подчеркивает ЦБ РФ.