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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор поздравил жителей региона с Новым годом

Губернатор, 10:30 31 декабря 2020

admtyumen.ru

В предновогодние дни всегда хочется верить в чудо, в этом году мы все поняли, что сами создаем его добрыми делами, словами, любовью, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Новым годом.

"Вместе со всей страной, со всем миром мы столкнулись с трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Мы почувствовали, как хрупка человеческая жизнь и стали внимательнее, добрее. Мы осознали, что только в наших силах подарить тепло и любовь своим родным и близким – и сегодня это самый дорогой и нужный подарок", – подчеркнул губернатор.

Александр Моор поблагодарил всех медицинских работников, адресовал слова искренней признательности социальным работникам и волонтерам.

"Благодарю учителей, воспитателей, предпринимателей, стойко выдержавших испытания пандемией. Аграриев, сумевших вырастить и собрать хороший урожай. Всех, кто обеспечил бесперебойную работу промышленности, транспорта, связи, строительство дорожных, жилищных, социальных объектов. Низкий поклон за самоотверженный труд. Только вместе можно преодолеть все преграды", – подчеркнул глава региона.

Александр Моор пожелал землякам здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и удачи в новом году.

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