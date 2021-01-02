От COVID-19 умер актер, сыгравший человека-амфибию

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Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в легендарном фильме "Человек-амфибия", умер от коронавируса, передает РИА Новости.

Актер родился 20 июня 1940 года в Севастополе, в 1957-м поступил в ГИТиС. На главную роль в фильме, принесшем ему известность, Коренев был отобран, когда учился на последнем курсе.

Среди его работ - роли в картинах "Дети Дон Кихота", "Освобождение", "Рудин", "Криминальный талант", "Дети Арбата". С 1960-х годов Коренев служил в Электротеатре Станиславский (Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского).