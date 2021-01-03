Врачи рассказали, как перебороть страх перед коронавирусом

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Не паниковать при получении положительного теста на коронавирус, советуют врачи. Четкое следование указаниям специалистов и позитивный настрой помогут быстрее справится с болезнью.

"У всех инфицированных болезнь протекает по-разному. Самое главное, не паниковать и не впадать в депрессию, а с первых дней начать лечение и прислушаться к своему организму. Оценивайте его работу, измеряйте температуру, следите за уровнем кислорода. Он не должен быть ниже 94. Если человек принимает препараты по хроническим заболеваниям, не в коем случае нельзя пропускать их прием, за исключением сахароснижающих таблеток. Причем, такие препараты отменяются на весь срок болезни", - рассказала врач-кардиолог Оксана Ивашова.

Упадок сил, апатия, подавленность, тревожность, депрессия - так люди описывают свое состояние во время и сразу после болезни. COVID-19 влияет не только на человека, но и на психику, напоминает психолог Сергей Миргалимов.

"Действительно, депрессивное состояние и тревожность — самые частые "спутники" коронавируса. Важно помогать себе в тревожных и депрессивных состояниях. Тревога - страх неопределенности. Чтобы снизить ее можно представить ситуации, которые могут произойти, проработать возможные действия в них. Найдите опоры в себе, вспомните опыт, когда вы справлялись со сложными ситуациями, представьте, к кому вы сможете обратиться, если в этом понадобится необходимость, - советует он.

Сергей Миргалимов считает, что человек не должен справляться со страхом в одиночку. Просить помощи – это нормально.

"Мы можем временами быть слабыми, можем нуждаться в помощи и поддержке, наши ресурсы могут истощиться, и важно уметь пользоваться опорой на внешнюю среду, когда это необходимо. Ваши близкие, друзья, коллеги — вот кого можно и нужно просить о помощи. И, конечно, поддерживать также и других", - добавил психолог.

Как пишет "Тюменская область сегодня", специалист дал еще один совет, как победить страх и депрессию, причем, не только перед болезнью.

"Это присутствие в настоящем, в "здесь и сейчас". То, что нас тревожит, беспокоит или вызывает другие условно негативные эмоции - находится в прошлом или будущем. Сейчас этого нет и, часто, не будет вообще! Я не предлагаю думать о будущем или отмахнуться от прошлого. Важно пребывать в текущем моменте, ведь жизнь именно в нем, - резюмировал эксперт