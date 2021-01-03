Музеи Ялуторовска приготовили новогодние квесты и мастер-классы

Фото: Арт-Вояж Ялуторовска Фото: Арт-Вояж Ялуторовска

Зимний квест "Берендеево царство и проделки Соловья-Разбойника" организовали в новогодние каникулы сотрудники Ялуторовского острога, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Каждый посетитель острога может стать частью команды по освобождению деда Мороза и Снегурочки из рук злодея Соловья-Разбойника. Участникам квеста предстоит преодолеть маршрут, наполненный встречами со сказочными персонажами, интересными заданиями, звонкими песнями, веселыми танцами и подвижными играми.

А еще сотрудники Ялуторовского музейного комплекса подготовили мастер-классы на любой вкус. Мастер-класс "Рисуем Рождество" научит технике точечной росписи, когда рисунок создается из точек на стеклянной поверхности ( Краеведческий музей). На мастер-классе "И Рождество наступит вновь" ребят научат рисовать ватой (Историко-мемориальный музей).

В музее "Торговые ряды" можно поучаствовать в мастер-классе Кружевная льдинка", где научат, как самому сделать новогодний сувенир-магнит.

И, конечно, во время новогодних и рождественских каникул приветствуется семейный отдых. Поэтому ялуторовские музейщики организовали семейное мероприятие "Когда приходит Рождество". Участники встречи узнают об истории этого старинного православного праздника, познакомятся с традициями его празднования в дворянских домах в ХIХ веке.