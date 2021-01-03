Тюменский центр "Семья" активно внедряет уникальные методы работы

Фото: пресс-службы центра "Семья" Фото: пресс-службы центра "Семья"

Методика оценки рисков и угроз безопасности в семье "Светофор", разработанная в Тюмени, признана лучшей в России. Как рассказала директор центра "Семья" Елена Перминова, работа центра в 2020 году была ориентирована на онлайн.

"Это новый инструмент для специалистов, который позволяет оперативно выявлять и изучать ситуацию в семье, определять социальные риски и угрозы безопасности. Эту идею мы подали в "Агентство стратегических инициатив" и предложили на Всероссийский форум "Вместе — ради детей!" - ежегодную большую встречу специалистов, которые работают с семьей и детьми. На форуме мы стали победителем, наша практика признана лучшей в России", - сказала она.

Несколько крупных проектов в режиме онлайн были реализованы в 2020 году: Семьям#ПроВсё изначально был ориентирован на школьников, перешедших на дистанционную учебу, но позже его участниками стали семьи. Участники проекта выполнили более сорока заданий. Семья#ПроВсё набрал свыше 56 тыс. просмотров в сети.

Еще один проект "ЗОЖги" создали вместе с Областным центром профилактики и реабилитации. Он был направлен на профилактику и противодействие всем видам зависимости, в том числе депрессивно-суицидальных намерений, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".