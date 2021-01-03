Автоэксперт рассказал об опасных участках дороги

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Из-за резких перепадов температуры на дорогах образуется гололед, накаты могут быть даже на сухом асфальте. Одни из самых опасных участков дороги – перед светофорами, напоминает автоэксперт Виталий Печников.

Очень осторожными водителям стоит быть на эстакадах и мостах. На съездах образуются накаты, попадая на которые, машину может повести. При въезде на мост или спуске нужно сбросить скорость до минимума и не отвлекаться на разговоры и гаджеты.

Зонами риска являются участки с колеями, по которым нужно ехать предельно осторожно, и обочины, где под слоем снега могут таиться и выбоины, и лед, пишет "Мегатюмень".