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Более двух тысяч пожилых тюменцев нашли работу в 2020 году 

Общество, 15:38 03 января 2021

Фото: trud.admtyumen.ru

Более двух тысяч пожилых тюменцев нашли работу в 2020 году. В числе востребованных профессий – водитель, документовод и продавец.

"Тюменцы обращались за помощью в трудоустройстве как по имеющейся профессии, в том числе высококвалифицрованной, так и на рабочие направления. Востребованными у предпенсионеров такие специальности, как водитель, документовод, продавец, разнорабочий, уборщик служебных и производственных помещений, охранник, оператор котельной", - рассказали Центре занятости Тюмени и Тюменского района.

Служба занятости предоставляет жителям возможность повысить квалификацию или получить новую специальность, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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