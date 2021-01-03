Более двух тысяч пожилых тюменцев нашли работу в 2020 году

Фото: trud.admtyumen.ru Фото: trud.admtyumen.ru

Более двух тысяч пожилых тюменцев нашли работу в 2020 году. В числе востребованных профессий – водитель, документовод и продавец.

"Тюменцы обращались за помощью в трудоустройстве как по имеющейся профессии, в том числе высококвалифицрованной, так и на рабочие направления. Востребованными у предпенсионеров такие специальности, как водитель, документовод, продавец, разнорабочий, уборщик служебных и производственных помещений, охранник, оператор котельной", - рассказали Центре занятости Тюмени и Тюменского района.

Служба занятости предоставляет жителям возможность повысить квалификацию или получить новую специальность, пишет "АиФ - Западная Сибирь".