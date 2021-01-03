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Шесть новых школ построят в Тюменской области в 2021 году

Общество, 18:54 03 января 2021

фото администрации Тюменского района. Архив.

Шесть новых школ введут в эксплуатацию в Тюменской области в 2021 году. Два образовательных учреждения откроют в Тюмени, остальные - в районах, сообщает Главное управление строительства.

Кроме того, в регионе продолжает работу программа по замене деревянных зданий школ. В 2021 году откроются четыре такие новые школы: в деревне Хмелева Тобольского района, в селе Заводопетровское Ялуторовского района а также в п. Курья и д. Индери Вагайского района.

Еще две школы в Тюмени и в Уватском районе, строительство которых ведется в настоящее время, будут введены в эксплуатацию в 2022 году.

Помимо активного строительства также ведется проектирование объектов. В настоящее время в разной стадии готовности находятся 29 проектов школ, 8 из которых – в Тюмени.

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