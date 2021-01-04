Рейды по выявлению нетрезвых водителей проходят в Тюменской области

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Число проверок на автодорогах региона увеличено в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД выявляют водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД проведут выездные точечные рейды в городах региона, а также в Ярковском, Омутинском, Тюменском, Исетском районах

По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, в 2020 году на дорогах области произошло 257 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 42 человека, 377 человек получили травмы. Автоинспекторы отстранили от управления транспортом почти 8 тысяч водителей, находящихся под воздействием алкоголя или наркотиков.

ГИБДД призывает тюменцев не садиться за руль в состоянии опьянения, и не позволять делать этого своим близким или знакомым.