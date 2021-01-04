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Лекции проекта "КонцептХаб" посетили более двухсот человек

Общество, 11:24 04 января 2021

Фото: из сообщества "КонцептХаб" во ВКонтакте (архив))

Четыре открытые лекции прошли в рамках проекта "КонцептХаб" в 2020 году, их посетило 200 человек, рассказала руководитель проекта Виктория Елизарова.

"Этот год дался непросто, нам пришлось подстраиваться под современные реалии, проводить лекции с учетом всех ограничительных мер: наши слушатели были в масках, соблюдалась социальная дистанция, а количество человек на лекции сократилось до 50. Но, тем не менее, еще в середине года, мы с командой проекта решили, что мы должны обязательно провести очные лекции, потому что многие соскучились по офлайн-форматам, и проект "КонцептХаб" стал для таких людей глотком свежего воздуха", − отметила она.

"Комсомольская правда-Тюмень" напоминает, что "КонцептХаб" существует в Тюменской области с 2015 года, за это время прошло 26 лекций. В разные годы спикерами проекта становились известные ученые, блогеры, журналисты, популяризаторы науки.

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