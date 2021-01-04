Тюменские врачи сохранили зрение пациентке с отслойкой сетчатки и катарактой

Фото: Областной офтальмологический диспансер. Архив. Фото: Областной офтальмологический диспансер. Архив.

Врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера спасли зрение пациентке, проведя несколько высокотехнологичных операций.

54-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на пелену перед глазами. Диагностика выявила отслойку сетчатки и катаракту. Операцию с применением 25G-технологии и силиконового масла выполнил офтальмолог высшей категории, хирург Леонид Протопопов.

"Отслойка сетчатки глаза застает пациента врасплох, а врачам не оставляет времени на раздумья. Операция – единственный способ лечения, и чем раньше она проведена – тем больше шансов восстановить или сохранить зрительные функции. В данном случае было важно сохранить высокое зрение пациентки до наступления момента полного отслоения сетчатки. И нам это удалось: при поступлении зрение было 70%, с таким же результатом мы ее выписали", – рассказал Протопопов.

Вторым этапом пациентке выполнили оперативное лечение катаракты, а на следующий год запланировано удаление силиконового масла, сообщает пресс-служба Областного офтальмологического диспансера.