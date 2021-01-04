Эксперты рассказали об алгоритмах работы TikTok

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Эксперты, занимающиеся продвижением в TikTok, рассказывают, как работают алгоритмы соцсети и что делать, чтобы не попасть в "теневой бан".

Есть два мнения: теневой бан есть или его не существует. По словам TikTok-продюсера Рауфа Исмаилова, сама соцсеть утверждает, что "теневого бана" нет.

"Это все заманухи и байки от инфоцыган площадки. Все зависит от качества контента, если он классный, людям зайдет, и ролик наберет много просмотров", — рассказал он.

Рауф добавил, что алгоритмы TikTok запоминают все, что пользователи досмотрели до конца в ленте рекомендаций или свайпнули. Об этом говорит и тюменский тиктокер Егор Старченко:

"На попадание в рекомендации влияет глубина интеракции — это то, сколько пользователей досматривают ваши ролики до конца".

О существовании "теневого бана" можно лишь предполагать, потому что представители TikTok никогда о нем не упоминали. Пользователи соцсети рекомендуют не использовать музыку без авторских прав, накручивать просмотры, лайки, комментарии, подписчиков, ставить одинаковые теги на большинство видео.

"Не нужно заморачиваться над алгоритмами, над тем, какой хештег поставить или еще что-то. Нужно просто делать хороший контент. Скорее всего, у того, кто думает, что он в теневом бане, проседает качество роликов", — поделился мнением тюменский блогер Роман Немычников с редакцией Moi-portal.ru.

На TikTok этого блогера подписано более 50 тысяч подписчиков, количество лайков превышает 570 тысяч.