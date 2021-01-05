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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Названы самые востребованные вакансии в Тюменской области

Общество, 08:44 05 января 2021

Фото: trud.admtyumen.ru

В Тюменской области наиболее востребованными являются врачи, водители, продавцы и операторы кол-центра. Помимо этого, требуются медсестры, фельдшеры, регистраторы, помощники врачей, санитары.

Кроме того, центры занятости оказывают услуги по содействию самозанятости безработных. Если человек решается открыть свое дело, ему необходимо составить и защитить на комиссии бизнес-план, если его одобрят - выделяется финансовая помощь в размере 192 тысяч рублей, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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