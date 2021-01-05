Программа комплексной реабилитации инвалидов продолжится в 2021 году

Фото: ТюмГУ Фото: ТюмГУ

Программа Тюменской области по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов успешно прошла конкурсный отбор на софинансирование в рамках государственной программы "Доступная среда".

В регионе в 2020 году было закуплено оборудование для медицинской и социальной реабилитации.

Кроме того, на базе общественных организаций инвалидов создаются службы содействия занятости. В целом, в 2020 году за помощью и консультацией по вопросам трудоустройства обратилось более 900 инвалидов, 179 человек официально трудоустроены, сообщает департамент социального развития Тюменской области.