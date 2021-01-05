  • 5 января 20215.01.2021вторник
  • В Тюмени -19..-21 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Программа комплексной реабилитации инвалидов продолжится в 2021 году

Общество, 09:39 05 января 2021

Фото: ТюмГУ

Программа Тюменской области по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов успешно прошла конкурсный отбор на софинансирование в рамках государственной программы "Доступная среда".

В регионе в 2020 году было закуплено оборудование для медицинской и социальной реабилитации.

Кроме того, на базе общественных организаций инвалидов создаются службы содействия занятости. В целом, в 2020 году за помощью и консультацией по вопросам трудоустройства обратилось более 900 инвалидов, 179 человек официально трудоустроены, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:40 05.01.2021160 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки
12:08 05.01.2021Тюменский пульмонолог рассказала, как уберечь детей от частых простуд
10:50 05.01.2021Российские приставы взыскали с алиментщиков почти 17 миллиардов рублей
10:24 05.01.2021Неблагополучные семьи Тобольска отказываются от осмотра печей и установки извещателей