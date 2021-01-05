Штат нижнетавдинской больницы пополнили узкие специалисты

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11 докторов, 26 медсестер и фельдшеров начали работать в больнице Нижней Тавды в 2020 году, сообщает пресс-служба "Областной больницы №15".

Приняты на работу гинеколог, невролог, офтальмолог, стоматолог, хирург, инфекционист, несколько педиатров и терапевтов.

"Мне действительно нравится здесь, в Нижней Тавде, – рассказала офтальмолог Юлия Филиппова, переехавшая вместе с семьей. – Никаких пробок. И прекрасный чистый воздух. Мой рабочий кабинет прекрасно оборудован, есть вся необходимая техника. Меня обеспечили жильем и даже помогли определить двойняшек в детский сад".