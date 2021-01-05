Долгое прогревание машины во дворах жилых домов запрещено законом, напоминают юристы

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев, которые слишком долго прогревают мотор своей машины, могут привлечь к административной ответственности. Выхлопные газы могут причинить дискомфорт жителям 1-2 этажей, напоминает юрист Анатолий Жманько.

Пункт 17.2. Правил дорожного движения говорит о том, что в жилой зоне не допускается сквозное движение транспортных средств, учебная езда и стоянка с работающим двигателем. При этом под стоянкой понимается преднамеренное прекращение движения автомобиля на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспорта.

Если машина припаркована у проезжей части дороги и двигатель работает продолжительное время, то ответственность за такое нарушение варьируется от предупреждения до штрафа в размере пятисот рублей.

Если транспорт во дворе или на придомовой территории, то выписывается штрафа в размере полутора тысяч рублей.

Соседи вправе обратиться в ГИБДД, но им нужно будет предоставить доказательство, например, видео. Причем на нем должны быть адрес дома, двор, госномер автомобиля и длительность правонарушения. То есть съемка должна вестись непрерывно столько времени, машина работает.

Далее материалы можно направить в местный отдел ГИБДД, сотрудники проведут проверку и вынесут решение о привлечении к ответственности, пишет "АиФ-Западная Сибирь".