Названы портящие цвет зубов продукты
Черника, черная смородина, свекла, вишня и красное вино негативно влияют на цвет зубов. Об этом рассказала директор института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева, сообщает РИА Новости.
Врач объяснила, что в этих продуктах сочетаются кислота и красящие пигменты. Для красивой улыбки следует отказаться и от цветных газированных напитков, большинства специй и соусов. Зубы также могут темнеть из-за регулярного употребления кофе и чая.
"Чай и кофе, безусловно, окрашивают зубы. Причем чай — гораздо сильнее. Это связано с наличием в нем, кроме пигментов и кислот, еще и танинов", — уточнила Ирина Макеева.
Специалист рекомендовала после каждого приема чая или кофе споласкивать рот или применять зубную пенку с ферментами.