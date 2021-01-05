Названы портящие цвет зубов продукты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Черника, черная смородина, свекла, вишня и красное вино негативно влияют на цвет зубов. Об этом рассказала директор института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева, сообщает РИА Новости.

Врач объяснила, что в этих продуктах сочетаются кислота и красящие пигменты. Для красивой улыбки следует отказаться и от цветных газированных напитков, большинства специй и соусов. Зубы также могут темнеть из-за регулярного употребления кофе и чая.

"Чай и кофе, безусловно, окрашивают зубы. Причем чай — гораздо сильнее. Это связано с наличием в нем, кроме пигментов и кислот, еще и танинов", — уточнила Ирина Макеева.

Специалист рекомендовала после каждого приема чая или кофе споласкивать рот или применять зубную пенку с ферментами.