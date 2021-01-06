Более тысячи школьников сыграли в "Что? Где? Когда?" онлайн

Фото: md-eksperiment.org Фото: md-eksperiment.org

158 команд из 20 муниципальных районов Тюменской области, а также команды Югры и Ямала приняли участие в региональном онлайн-чемпионате по игре "Что? Где? Когда?".

Победителей выявили среди команд 5-7, 8-9 и 10-11 классов в течение трех игровых дней. Лучше всех с заданиями среди школьников 5-7 классов справилась тюменская команда команда "Советский Союз" , следом тоболяки, замкнули тройку сильнейших участники из команд "Brainstorm" (поселок Московский).

"Игра классная, прикольная, впечатлила, много эмоций было, нам очень понравилась", - рассказала об эмоциях после игры капитан команды пятиклассников.

Самая напряженная борьба развернулась в зачете 8-9 классов. Итоговое первое место заняла команда "Шираторидзава" (Тюмень). Участники ответили на 15 из 20 вопросов правильно. На втором месте тобольский "гематоген". Ребята также набрали 15 баллов, но вопросный рейтинг у них оказался ниже. Третье место заняла команда "Ответить за 60 секунд" из Ялуторовска.

"Такое большое количество желающих сыграть в интеллектуальные игры мы видим впервые за 20 лет. Очень переживали, что такой формат покажется сложным для проведения. Но в итоге участники остались довольны и ждут следующих онлайн-игр", - поделился руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Последними в борьбу вступили старшеклассники. Их ждали 24 непростых вопроса. Победу одержала опытная команда "Астра Миллениум" из Сургута. Один балл им уступили знатоки из "Тобольска". На третьем месте расположилась команда "Камелот" из Ялуторовска, пишет "Мегатюмень".