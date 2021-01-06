  • 6 января 20216.01.2021среда
  • В Тюмени -23..-25 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Первый онлайн-проект по основам SMM реализован в Ишиме

Общество, 10:39 06 января 2021

Фото: из сообщества "Моя территория" во ВКонтакте

Участники проекта "Всети" освоили основы SMM, дизайна, фото и видео, погрузились медиатренды и обрели команду единомышленников. Проект был реализован в ишимском мультицентре "Моя территории" в декабре 2020 года.

Образовательная часть состояла из вебинаров, обучающих встреч с региональными, федеральными экспертами. По итогам обучения ребята применяли новые навыки на практике. За каждое выполненное задание команды получали баллы, исходя из которых формировался топ-лучших. Также для участников были организованы челленджи, где каждый мог выделиться в личном зачете.

"Тридцать активных ребят сделали много полезного и развлекательного контента. Его можно посмотреть в наших социальных сетях. Теперь эти ребята станут частью медиа штаба мультицентра, который будет вести информационные паблики Вконтакте и Instagram", - рассказал руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме Павел Ханжин.

По итогу победу одержала команда "MediaMOZGI", а в ТОП-5 лучших челленджмейкеров, которые на протяжении недели участвовали в челленджах проекта "Всети", стали: Пуртова Алина, Горгун Алина, Фомина Ксения, Винокурова Дарина, Савченко Олег, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:47 06.01.2021Врачи советуют пренебречь модным трендом подворачивать штаны
11:16 06.01.2021В ОКБ №2 создали запас теплых вещей для пациентов 
10:39 06.01.2021Первый онлайн-проект по основам SMM реализован в Ишиме
10:16 06.01.2021Тюменку задержали за кражу одежды в торговом центре