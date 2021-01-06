Первый онлайн-проект по основам SMM реализован в Ишиме

Фото: из сообщества "Моя территория" во ВКонтакте Фото: из сообщества "Моя территория" во ВКонтакте

Участники проекта "Всети" освоили основы SMM, дизайна, фото и видео, погрузились медиатренды и обрели команду единомышленников. Проект был реализован в ишимском мультицентре "Моя территории" в декабре 2020 года.

Образовательная часть состояла из вебинаров, обучающих встреч с региональными, федеральными экспертами. По итогам обучения ребята применяли новые навыки на практике. За каждое выполненное задание команды получали баллы, исходя из которых формировался топ-лучших. Также для участников были организованы челленджи, где каждый мог выделиться в личном зачете.

"Тридцать активных ребят сделали много полезного и развлекательного контента. Его можно посмотреть в наших социальных сетях. Теперь эти ребята станут частью медиа штаба мультицентра, который будет вести информационные паблики Вконтакте и Instagram", - рассказал руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме Павел Ханжин.

По итогу победу одержала команда "MediaMOZGI", а в ТОП-5 лучших челленджмейкеров, которые на протяжении недели участвовали в челленджах проекта "Всети", стали: Пуртова Алина, Горгун Алина, Фомина Ксения, Винокурова Дарина, Савченко Олег, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".