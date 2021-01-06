Врачи советуют пренебречь модным трендом подворачивать штаны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мода на подвернутую штанину зимой у подростков существует несколько лет и ровно столько же вызывает беспокойство врачей. Любители оголять щиколотки не редко оказываются на приеме у докторов, рассказал рентгенэндоваскулярный хирург ОКБ №2 Александр Коротких.

“Если у пациента имеются системные заболевания или предрасполагающие факторы, то хождение с голыми ногами может привести в будущем к синдрому Рейно. В дальнейшем у пациента при некомфортной температуре будут холодные ноги в результате спазма сосудов. У мужчин среднего возраста может возникнуть тромбангиит, связанный с поражением мелких артерий и вен. Это заболевание могут вызвать сырые и влажные условия, нередко встречающиеся в нашем климате”, - объяснил он.

В долгосрочном периоде у таких модников может появиться патология, связанная с мелкими сосудами, пишет "Мегатюмень".