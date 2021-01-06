Тобольский мультицентр "Моя территория" подвел итоги года

Фото: Мультицентр "Моя территория" Тобольск Фото: Мультицентр "Моя территория" Тобольск

Более 234 тысяч просмотров получили ролики, созданные в мультицентре "Моя территория" в Тобольске. Количество активных участников онлайн-событий составило 16 тыс. 254. На протяжении 2020 года в молодежном пространстве генерировались креативные проекты.

"Несмотря на то, что год был достаточно напряженным из-за работы в условиях полнейшей неопределенности, команде мультицентра удалось не только освоить инструменты для проведения онлайн-мероприятий, но и выйти на международных спикеров. Мы почувствовали на практике, что наша аудитория может не ограничиваться тоболяками, а эксперты Всероссийского масштаба стали еще ближе и разделили идейный фундамент проектов, — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

В июне 2020 года к проекту "Вектор улиц" присоединились жители города, с их подачи удалось определить дворы для нанесения стрит-артов, а итоговое народное голосование выявило 5 лидеров рейтинга. Во дворах-победителях прошли онлайн-игры "Рифмобол". Город посетили три художника из Самары, Екатеринбурга и Ханты-Мансийска, а также команда из Екатеринбурга. Тоболячка Елена Шишкина воплотила свой первый стрит-арт. В общем итоге проект преобразил 620 квадратных метров поверхности объектов Тобольска.

Социальный проект "Шанс" впервые запустил в городе обучение наставников для подростков, нуждающихся в поддержке. В результате 10 детей обрели поддержку взрослых и посетили 25 образовательных, культурных, спортивных событий и творческих мастер-классов.

Финальным событием 2020 года для команды мультицентра стало окончание проекта "Молодое поколение". 50 творческих студентов ВУЗов и ССУЗов Тобольска, а также Вагая и Заводоуковска под руководством региональных наставников смогли развить свои навыки в импровизации, стендапе, хореографии, ТикТоке, пишет "АиФ - Западная Сибирь".