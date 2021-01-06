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Перформанс "Пусть они всегда танцуют" пройдет в "Космосе"

Общество, 15:51 06 января 2021

Фото: из официального сообщества "Космос" во ВКонтакте

Перформанс "Пусть они всегда танцуют" пройдет в театральном центре "Космос" в Тюмени 8 и 9 января. Зрители услышат реальные истории подростков о любви и браке.

Все истории в спектакле реальны, актеры рассказывают о себе и своих переживаниях.

"Тема развода родителей табуирована, о ней не принято говорить. В ходе работы ребята делились своими историями, и многие признавались, что никогда об этом не говорили со сверстниками. От этого сама работа приобрела максимально личный характер. В самом спектакле видно, что это очень драматичный и травматичный опыт для подростка", – поделился режиссер Иван Куркин.

Зрителей ждет нестандартное взаимодействие с актерами и включение в перформанс. Как отмечает режиссер, подобный опыт и тема будут интересна и взрослым. Это уникальная возможность услышать подростков, окунуться в их хрупкий мир и найти ответы на вопросы, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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