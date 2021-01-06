Астрономический календарь 2021: самые яркие небесные явления года

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Множество астрономических явлений будет в 2021 году. Самые главные, по мнению астрологов, это – кольцеобразное, солнечное и лунное затмения.

Ближайшее лунное затмение произойдет 26 мая: земная тень полностью закроет Луну, и она приобретет сначала красный цвет, а потом полностью скроется на ночном небе.

Следующее значимое событие произойдет 10 июня – это будет полное кольцеобразное солнечное затмение. Оно наблюдается, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну прямую.

Фазу кольцеобразного затмения можно увидеть на севере Канады, в Гренландии и на Дальнем Востоке России.

2 августа Сатурн максимально сблизится с нашей планетой. В телескопе или через профессиональный бинокль его кольца смогут посмотреть все жители планеты.

С 10 по 20 августа тюменцев будут радовать Персеиды. Пик метеорного потока ожидается с 12 по 14 августа. Астрономы отмечают, что можно увидеть сотни метеоров в час, сфотографировать их или загадать желание.

Сезон главных астрономических явлений закроется 4 декабря. В этот день ожидается полное солнечное затмение, но увидеть его можно будет только в Антарктиде, пишет Moi-portal.ru.