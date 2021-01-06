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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На тюменских дорогах установлены комплексы автоматической фотовидеофиксации

Общество, 20:47 06 января 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 тыс. фактов нарушения скоростного режима зафиксировано на дорогах Тюменской области в 2020 году, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На автомагистралях региона задействовано 248 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений, из которых 192 - стационарные.

ГИБДД призывает автомобилистов в дни праздников и каникул выбирать безопасный скоростной режим, учитывая, что каждая пятая дорожная авария в регионе совершается из-за превышения установленной скорости.

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