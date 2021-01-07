Новые методы лечения внедряют тобольские травматологи

Фото: пресс-служба ОКБ №2 Фото: пресс-служба ОКБ №2

Травматологи областной больницы №3 в Тобольске освоили передовую методику восстановления сухожильно-связочного аппарата с минимальным количеством разрезов при помощи современной артроскопической технологии.

Боли в плечевом суставе — распространенная жалоба среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, а также пожилых пациентов. Теперь такие операции возможно проводить и в Тобольске, сообщает пресс-служба областной больницы №3. Тобольские врачи готовы внедрять новые технологии лечения при повреждениях плечевого сустава в постоянную практику.

Приглашенный ведущий специалист Московской центральной городской больницы Антон Семёнов провёл обучающий осмотр трёх пациентов с болями в области плечевого сустава. Он акцентировал внимание коллег на проведении специальных клинических проб с целью выявления повреждений конкретных сухожилий, связок и мышц, а также выполнил две показательные операции.

"В ходе малоинвазивной операции при помощи артроскопии здоровые ткани остаются не повреждёнными", - отметил заведующей травматологическим отделением Алексей Гринь.