На рынке труда Тюменской области растет количество вакансий

Фото: trud.admtyumen.ru Фото: trud.admtyumen.ru

Около 20 тыс. предложений работы насчитывается на рынке труда Тюменской области.

В условиях режима повышенной готовности, объявленного в Тюменской области для борьбы с пандемией COVID-19, увеличилось количество обращений в Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района. При этом количество заявленных работодателями вакансий весной было на уровне 11-12 тысяч.

Заметно сократились предложения на рынке труда в таких сферах, как обеспечение электрической энергией, газом и паром, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, обрабатывающие производства и строительство, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

В то же время увеличилось количество заявленных вакансий в сфере деятельности грузового транспорта и перевозки грузов на 17%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности - на 12%.

В течение лета и осени количество вакансий постепенно росло, и к концу года составляет почти двадцать тысяч.