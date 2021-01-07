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Тюменский зоопарк принимает использованные новогодние елки

Общество, 12:24 07 января 2021

Фото: Тюменский зоопарк

Живую елку могут захватить с собой тюменцы, решившие после новогодних праздников посетить Тюменский зоопарк. Хвою с удовольствием съедят копытные, а часть веток пойдет на подстилку.

2020 год был для зоопарка сложным - в связи с пандемией он несколько месяцев был закрыт. Посетителей не было, как и выручки от продажи билетов. Покупать корм для животных было не на что. На призыв о помощи откликнулись неравнодушные тюменцы, и всех питомцев удалось сохранить. Продуктовые наборы и корма горожане привозят и сейчас, сообщает "Тюменская область сегодня".

Но были в зоопарке и радостные события - например, весной у пары верблюдов родился малыш.

"Мы работаем в праздники также, как в другие дни. Без выходных, с 11 до 18 часов", - рассказали в Тюменском зоопарке, который расположен на 27 км Ялуторовского тракта.

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