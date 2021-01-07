Тюменцев предупредили об опасности зимних возгораний автомобилей

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Наиболее частая причина возгораний в автомобиле – короткое замыкание электропроводки, сообщает ГУ МЧС РФ по Тюменской области. В таких случаях автомобиль сгорает дотла за несколько минут. Потому очень важно вовремя проверять исправность всех систем транспорта.

Это касается и топливной системы. Удостоверьтесь в СТО или самостоятельно, что в авто нет протечек топлива и других жидкостей. Кстати, зимой автомобильных пожаров из-за утечки топлива фиксируется значительно больше, чем летом. Это происходит из-за того, что в холодное время водители накрывают двигатель одеялами, кошмой и другими материалами. Это сокращает время прогрева и расход топлива, но это запрещено с точки зрения пожарной безопасности. Топливо попадает на материал, он воспламеняется.

Также машины горят из-за электронагревателей, используемых водителями для предпускового прогрева двигателя. Есть "умельцы", которые используют самодельные приборы, что недопустимо.

Пик автомобильных пожаров приходится на сильные морозы, когда водители всеми силами пытаются отогреть и запустить свои машины. Делают это и с помощью фенов, электроплит, паяльников и даже могут развести костер под авто. Все это может привести к возгоранию. Сотрудники МЧС советуют "отмораживать" машину горячей водой или тёплым воздухом, сообщает "АиФ-Западная Сибирь".