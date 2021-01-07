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Тюменская область - на третьем месте в УФО по номинально начисленной зарплате

Общество, 16:47 07 января 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стабильно занимает третье место в УФО по номинально начисленной зарплате.

Традиционный лидер по этому мало кому интересному показателю - Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает "Вслух.ру". По последним данным Тюменьстата, в январе-октябре 2020 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата на Ямале составляла 109 тыс. 146 рублей. В ХМАО-Югре за этот же период – 76 тыс. 455 рублей. В Тюменской области, без учета автономных округов, номинально начисленная зарплата - 49 тыс. 160 рублей.

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