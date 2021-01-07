Тюменские строители планируют сохранить объемы ремонта дорог

Фото администрации Казанского района Фото администрации Казанского района

Объемы дорожных работ в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год, в Тюменской области намерены сохранить, сообщает региональное Главное управление строительства.

В 2020 году в Тюменской области отремонтировано около 700 км дорог. Из них 189,88 км в рамках нацпроекта. В том числе это дороги местного и регионального значения - как в составе Тюменской агломерации, так и за ее пределами

По итогам года удалось достигнуть целевых показателей нацпроекта - увеличить нормативное состояние дорожной сети Тюменской агломерации на 0,8% - с 80,9% до 81,7%. А нормативное состояние региональной дорожной сети Тюменской области выросло на 0,2% - с 61,92% до 62,12%.

В 2021 году объемы ремонта дорог останутся на прежнем уровне. Особое внимание будет уделено безопасности дорожного движения - ликвидации аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП, снижению смертности на дорогах.