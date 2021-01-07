Молодежь Тюмени ищет елочные свалки

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Мониторинг незаконных свалок использованных новогодних елок на территории Тюмени начали активисты "Молодой Гвардии" 7 января.

Во время новогодних праздников молодогвардейцы будут патрулировать тюменские парки и микрорайоны. Мониторинг начнется с мест, в которых были зафиксированы незаконные свалки в прошлом году: лесная территория между посёлками Комарово и Падерино, улица Щербакова, парковка возле ТРЦ "Панама".

"Наша команда в ходе ежедневных рейдов будет проверять чистоту и порядок лесов и микрорайонов. Особое внимание уделим территориям у елочных базаров и мусорных баков" - комментирует руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев,.

Если вы обнаружили ёлочные свалки на пустыре или в лесу, напишите в сообщения группы ВКонаткте: https://vk.com/mger72. В письме укажите адрес или координаты, предоставьте фотографии и, по возможности, оцените количество брошенных деревьев.

Для тюменцев, которые готовы распорядиться остатками праздника ответственно, молодогвардейцы запустят акцию "Вторая жизнь елке". С 15 января по городу будет курсировать грузовая машина для сбора елок от населения. Точное расписание и маршрут организаторы опубликуют в группе ВКонтакте: https://vk.com/mger72.