Роспотребнадзор приглашает тюменцев в "Школу здорового питания"

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Проект Роспотребнадзора "Школа здорового питания" поможет тюменцам улучшить самочувствие и поднять настроение.

Тематические лекции "Школы здорового питания" созданы под редакцией экспертов ведомства. Научная база проекта разработана НИИ Питания. Его специалисты поделятся ценными знаниями о сбалансированном рационе, специфике питания людей разных возрастов, о том, какие продукты считать правильными, а какие - нет.

В первом блоке опубликованных видеолекций приняли участие такие авторитетные ученые НИИ питания, как зав. лабораторией химии пищевых продуктов В.В. Бессонов, зав. лабораторией витаминов и минеральных веществ Н.В. Жилинская, профессор кафедры гигиены питания и токсикологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный эксперт экспертного совета НИИ питания А.В. Погожева, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

В "Школе здорового питания" будут доступны специально разработанные тесты, с помощью которых можно узнать, достаточно ли вы осведомлены о сбалансированном питании и насколько ваш рацион подходит под определение "здорового".

Важна в новогодние дни и физическая активность. Исследование Лаврентийского университета в Канаде показало - упражнения на свежем воздухе при низких температурах помогают сжечь больше жира, чем в дни с относительно теплой погодой. Однако это должны быть короткие серии упражнений высокой интенсивности, говорится в работе, опубликованной в Journal of Applied Physiology, сообщает Mail.ru.

Как показали тесты с участием 11 человек с избыточным весом, при температуре около 0° участники сжигали в 3 раза больше жира, чем при температуре +21°. Однако, такой способ сбросить вес может быть опасен для здоровья, поэтому прежде чем использовать его, необходимо посоветоваться с врачом.