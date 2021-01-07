Тюменские врачи скорой помощи спасают людей с ишемией сердца

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Врач тюменской выездной бригады скорой медицинской помощи Дарья Петров стал рекордсменом прошедшего года по спасению пациентов с ишемией сердца методом тромболизиса - она по показаниям сделала спасительную инъекцию 10 больным.

"Вызов поздней ночью к пациенту с кардиогенным шоком. Причиной обращения за скорой медицинской помощью стали сильные боли в груди. На электрокардиограмме были изменения, характерные для инфаркта. С этого момента события развивались стремительно. Мы начали спасательные мероприятия, проводили стандартную терапию: таблетированные препараты и растворы для разжижения крови, обезболивание, тромболизис. Конечно, это не стопроцентное решение проблемы, но мы успели в малый срок уменьшить ишемию сердечной мышцы", - рассказала Дарья Петрова об одном из типичных случаев из своей практики.

После проведенного лечения у пациента была отмечена положительная динамика. В стационаре ему провели стентирование, теперь у него все благополучно.

"Вот еще один случай - 50-летнюю женщину с инфарктом спасала. Через четыре месяца я опять к ней попала на вызов, на этот раз у нее не было ничего жизнеугрожающего. Они с мужем меня узнали, и оба расплакались. Это было так трогательно, они искренне благодарили за помощь", - вспоминает Дарья Петрова.

Отметим, что в 2020 году тюменские врачи внесли существенный вклад в реализацию национального проекта "Здравоохранение" по борьбе с сердечно-сосудистыми патологиями. В снижении показателя смертности от острых коронарных заболеваний есть заслуга и скорой помощи. В целом в прошедшем году по Тюмени и Тюменскому району тромболитическая терапия была проведена в 172 случаях пациентам с инфарктом миокарда, в 2019 году - 132 больным.