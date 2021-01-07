Александр Моор поздравил тюменцев с Рождеством
admtyumen.ru
Огромная созидательная энергия Рождества пробуждает в людях милосердие и желание делать добрые дела. Об этом заявил глава региона Александр Моор, поздравляя тюменцев с праздником.
"Рождество - в первую очередь семейный праздник, наполненный теплом домашнего очага и любовью близких", - говорится в поздравлении.
Александр Моор пожелал православным христианам и всем жителям Тюменской области, отмечающим Рождество Христово, мира, согласия, крепкого здоровья и благополучия.