Новый инструмент поддержки экспортеров внедряют в Тюменской области

Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области

Организация закупочных сессий крупных нефтегазовых компаний, работающих за рубежом - новый инструмент поддержки тюменских экспортеров, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Первая онлайн - встреча с руководством АО "Зарубежнефть" и ее структурными подразделениями состоялась 23 декабря 2020 года. Свою продукцию презентовали 15 тюменских компаний: "ГМС Нефтемаш", "Тюмень-Прибор", "Сибтехнология", "Геонафт", "ГРОМ" и другие. Успешно представил услуги по обучению и повышению квалификации инженеров нефтегазового комплекса тюменский "Международный институт дополнительного образования".

По мнению директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, у тюменских нефтесервисных и нефтепромышленных компаний, которые производят качественную, конкурентоспособную продукцию для ТЭК, есть огромный потенциал в развитии регионального экспорта.

Напомним, увеличение объемов экспорта – одно из приоритетных направлений работы правительства Тюменской области в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Благодаря господдержке, в регионе ежегодно растет число экспортеров. За 9 месяцев 2020 года оно, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, увеличилось со 178 до 186, в том числе средних и малых предприятий со 125 до 132.

В несырьевом неэнергетическом экспорте растет экспорт следующих товаров: "металлы и изделия из них" (+ 3,2 млн. долл. США), "древесина и целлюлозно-бумажные изделия" (+ 4 млн. долл.), "продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье" (+ 184,4 тыс. дол.), "текстиль, текстильные изделия и обувь" (+ 89 тыс. долл.).