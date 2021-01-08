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Пожилые тюменцы принимают активное участие в общественной жизни региона

Общество, 11:34 08 января 2021

Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение". Архив.

Неформальные виды образования, направленные на организацию интересного досуга и раскрытие творческого потенциала развиваются в Тюменской области, сообщает региональный департамент социального развития.

В регионе работают школы активного долголетия, безопасности, здоровья, финансовой грамотности, клубные и кружковые формирования, спортивные занятия, компьютерные курсы, возможность реализовать себя в качестве волонтера.

Чтобы минимизировать дефицит общения людей пожилого возраста привлекают к участию в дистанционных образовательных и досуговых программах. Это позволило увеличить число пользователей социальных сетей "в возрасте", что способствует повышению информированности и медиаграмотности старшего поколения в использовании online-сервисов.

Сегодня 45% пожилых жителей Тюменской области являются участниками межведомственных проектов, направленных на создание условий для активного долголетия - в 3 раза больше, чем три года назад.

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