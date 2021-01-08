  • 8 января 20218.01.2021пятница
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пространство для политических дискуссий открыто в Тюмени

Общество, 14:41 08 января 2021

Фото из официальной группы во Вконтакте "Пространство Политика. Тюмень".

Площадка для дискуссий "Пространство Политика" открыта в Тюмени. Аналогичные проекты реализованы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Основные ценности, на которые ориентируется "Пространство Политика", это – уважение свободы слова, надидеологичность, право на комфортные условия дискуссии и поддержка низовых инициатив.

Пространство продолжит развиваться: уже в 2021 году организаторы намерены запустить проект "ЗаГраницы". В его рамках будут обсуждать опыт зарубежных стран и международные проблемы. Также появится "Пространство Кино" - на встречах тюменцы будут смотреть и обсуждать документальное кино.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:47 08.01.2021Студентка создает интерактивный гид по Тобольску
16:39 08.01.2021Противопожарные рейды проходят в Тюменском районе
16:01 08.01.2021Сборник стихов и прозы уватских поэтов опубликован в Интернете
15:32 08.01.2021Услугами гида "Мартин, проводи!" воспользовались около трех тысяч тюменцев