Пространство для политических дискуссий открыто в Тюмени

Фото из официальной группы во Вконтакте "Пространство Политика. Тюмень". Фото из официальной группы во Вконтакте "Пространство Политика. Тюмень".

Площадка для дискуссий "Пространство Политика" открыта в Тюмени. Аналогичные проекты реализованы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Основные ценности, на которые ориентируется "Пространство Политика", это – уважение свободы слова, надидеологичность, право на комфортные условия дискуссии и поддержка низовых инициатив.

Пространство продолжит развиваться: уже в 2021 году организаторы намерены запустить проект "ЗаГраницы". В его рамках будут обсуждать опыт зарубежных стран и международные проблемы. Также появится "Пространство Кино" - на встречах тюменцы будут смотреть и обсуждать документальное кино.