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Услугами гида "Мартин, проводи!" воспользовались около трех тысяч тюменцев

Общество, 15:32 08 января 2021

конторапароходства.рф | Фото: конторапароходства.рф

2 тыс. 807 тюменцев используют бота "Мартин, проводи!" в приложении Telegram. Интерактивный гид предлагает желающим шесть уникальных маршрутов, рассказала руководитель проекта Мария Копытова.

"Максимальное погружение в истории, которые мы зашили в маршруты, помог осуществить выбранный нами формат. Открыв чат-бот, вы увидите не большие абзацы текста, а видеоролики, аудиофайлы, интерактивные игры и даже запись звонков с людьми, о ком мы рассказываем в гидах, — уточнила она .

Напомним, команда мультицентра "Контора пароходства" запустила серию интерактивных маршрутов по городу "Мартин, проводи!" в 2020 году. Они стали альтернативным видом досуга в условиях пандемии, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

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