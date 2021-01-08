Студентка создает интерактивный гид по Тобольску

Фото: Администрации Тобольска Фото: Администрации Тобольска

Специальный гид по Тобольску разрабатывает студентка третьего курса института наук о Земле ТюмГУ Екатерина Куценко. Сейчас идет сбор и систематизация информации. Приложение будет запущено в 2021 году.

"Город обладает большим историко-культурным потенциалом, там много отлично сохранившихся объектов, которые приглянутся туристам из любых концов России. Структурированного приложения пока нет, есть лишь много информации, которую нужно привести в удобный вид и интерактивно представить, - поделилась студентка.

Согласно информации от управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, гид, разрабатываемый студенткой является проектом на конкурс "Развивая туризм – развиваем Россию!".

Также разработчик планирует добавить в приложение функции аудиогида, пишет "Тюменская область сегодня".