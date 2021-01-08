Потепление и снег ожидаются в Тюмени в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потепление и снег ожидаются в Тюмени в ближайшие выходные, 9 и 10 января.

По данным центра Фобос, в субботу, 9 января, в областном центре пройдет снег. Днем столбики термометров поднимутся до минус 13 градусов, в ночные часы опустятся до минус 18.

В воскресенье, 10 января, дневная температура воздуха составит минус 22 градуса. Осадки в этот день маловероятны. Ночью похолодает до минус 24.

В начале следующей недели возможен небольшой снег. 11 и 12 января дневная температура воздуха составит 25 градусов ниже ноля. С 13 января похолодает до минус 28.

Любовь Голышева