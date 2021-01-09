Тюменские семьи повышают уровень жизни благодаря социальным контрактам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

350 тюменских семей заключили социальные контракты в 2020 году. Стартовая помощь предоставляется для повышения уровня и качества жизни семей, выхода их на самообеспечение, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Государственная социальная помощь предоставляется в денежной форме безвозмездно.

Помощь на основании социального контракта можно получить на развитие личного подсобного хозяйства, организацию предпринимательской деятельности, для оплаты профессионального обучения (общая продолжительность которого составляет не более 6 месяцев), для обеспечения первоочередных нужд человека, его семьи, а также в период прохождения им профобучения или в период поиска работы. В последнем случае обязательное условие - регистрация в качестве безработного.