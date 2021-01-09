  • 9 января 20219.01.2021суббота
  • В Тюмени -12..-14 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские семьи повышают уровень жизни благодаря социальным контрактам

Общество, 08:41 09 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

350 тюменских семей заключили социальные контракты в 2020 году. Стартовая помощь предоставляется для повышения уровня и качества жизни семей, выхода их на самообеспечение, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Государственная социальная помощь предоставляется в денежной форме безвозмездно.

Помощь на основании социального контракта можно получить на развитие личного подсобного хозяйства, организацию предпринимательской деятельности, для оплаты профессионального обучения (общая продолжительность которого составляет не более 6 месяцев), для обеспечения первоочередных нужд человека, его семьи, а также в период прохождения им профобучения или в период поиска работы. В последнем случае обязательное условие - регистрация в качестве безработного.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:34 09.01.2021Психологи рассказали, кто чаще всего обращается за помощью
11:06 09.01.2021Тюменский Совет ветеранов определит звезду Ютуба
10:33 09.01.2021Стали известны планы Минобороны РФ по перевооружению ВКС
10:02 09.01.2021Какие наушники безопасны для слуха, пояснил эксперт