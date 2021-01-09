Центр "Семья" увеличит спектр услуг для тюменцев

| Фото: Центр "Семья" | Фото: Центр "Семья"

Развить компетенции специалистов и экспертов по семейному консультированию планирует региональный центр "Семья" в 2021 году, рассказала директор учреждения Елена Перминова.

"Потребность в семейном консультировании есть и с каждым годом растет. Это и ситуации разводов, и раздел имущества, когда ребенок становится "разменной монетой" в конфликтах родителей, и ссоры между соседями, когда возникает угроза безопасности семей с детьми. Семейное консультирование позволяет нам расширить возможности помощи в подобных ситуациях" - уточнила она.

В центре работает более 25 психологов, которые ежедневно консультируют граждан, проводят тренинги и вебинары, а также осуществляют психологическое сопровождение замещающих семей.

Также в центре "Семья", как пишет "Комсомольская правда-Тюмень", планируют наращивать работу в судебно-психологопедагогических экспертизах, когда нужно помочь определить состояние детей, изменения, возникшие из-за тяжелой ситуации.

"Планируем и дальше выступать в качестве экспертов информационной продукции. Все, что выходит для детей, наши эксперты оценивают и присваивают определенную категорию: 0+, 12+,16+ и так далее", - отметила Елена Перминова.