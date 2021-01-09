Психологи рассказали, кто чаще всего обращается за помощью

| Фото: Центр ДЗЕРЖИНЕЦ | ТЮМЕНЬ | Фото: Центр ДЗЕРЖИНЕЦ | ТЮМЕНЬ

Чаще всего за помощью к психологам обращаются женщины. Как рассказал психолог центра "Дзержинец" Евгений Андреев, обращение есть и от мужчин и от подростков.

"Люди привыкли думать, что мужчина сам должен справляться с проблемами, к психологу ходить – не по-мужски. Но это мнение меняется – если сравнивать с прошлыми годами, количество мужчин, обращающихся на психологическую почту и к моим коллегам, увеличивается", – пояснил он.

Консультации специалистов можно получить в Центре внешкольной работы "Дзержинец" по электронной почте либо в социальных сетях. Общение проходит анонимно и бесплатно. Еще один вариант консультации, который предложили тюменцам в пандемию, – встреча по видеосвязи.

"В прошлом году обращений не стало больше, но специфика поменялась. Очень много вопросов, связанных с тревожностью: вроде бы все хорошо, мы выполняем все предписания, сидим дома, но беспокойство по поводу происходящего все равно остается. Спрашивали, что с этим делать, как бороться", – рассказал Евгений Андреев.

В ходе консультаций психолог помогает клиенту понять причины проблем и найти пути решения. Но если сделать это не получается, рекомендует, к какому специалисту можно обратиться уже для постоянных очных встреч, пишет "Вслух.ру".