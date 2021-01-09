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Тюменцам рассказали, как защитить собак от морозов и реагентов

Общество, 12:41 09 января 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Одежда и обувь для собак позволит животным комфортно чувствовать себя в морозы, рассказала директор зоомагазина Ирина Артемьева.

"Собаки таких пород, как шарпеи, йорки, чихуахуа, не приспособлены к сибирским морозам, может, это прозвучит банально, но они мерзнут, и могут серьезно заболеть, поэтому и нуждаются в одежде. Это теплые куртки и комбинезоны, шапки с шарфами, кофты, словом, все, что поможет уберечь животное от переохлаждения в минусовую температуру", – уточнила она.

Короткошерстным тоже холодно, так что – дело вовсе не в моде или хозяйской прихоти. Особое внимание тюменцы уделяют защите лап своих питомцев от реагентов, которыми посыпают улицы.

"Обувь для собак – очень популярна зимой, ее сейчас покупают больше всего. И не только ради сохранения тепла, а для защиты лап от ран, которые появляются из-за соли на дорогах. Эта химия попросту разъедает кожу. К тому же обувь, как и одежда, помогает соблюдать гигиену. После прогулки на полу квартиры не останется грязных следов", - уточнила Артемьева.

В выборе одежды, как отметила специалист, главное – удобство. Ориентироваться нужно на комфорт животного, качество ткани, а не на моду и стиль, пишет "АиФ-Западная Сибирь".

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