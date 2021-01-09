Уникальный гемокультиватор установлен в противотуберкулезном диспансере

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Современный гемокультиватор – новейшая для России автоматизированная система выявления в крови микроорганизмов и грибов - работает в бактериологической лаборатории Тюменского областного противотуберкулезного диспансера, сообщает пресс-служба больницы.

"Мы получаем точность и надежность результатов обследования пациентов. Производительность гемокультиватора – до 1000 тестов в год. В Тюмени и области сегодня мы одни выделяем из крови микобактерии туберкулеза", - рассказывает заведующий лабораторией диспансера Ольга Лобанова.

Новое оборудование баклаборатории позволяет из одной пробы от пациента сразу сделать анализ и для выделения микобактерий туберкулеза, и в дальнейшем, определить их лекарственную чувствительность к противотуберкулезным препаратам.

"Применение гемокультиватора позволяет сократить сроки исследования, сделать его результаты максимально точными, а значит, в итоге - быстрее лечить наших пациентов", - считает главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Пирогова.