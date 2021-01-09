  • 9 января 20219.01.2021суббота
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Уникальный гемокультиватор установлен в противотуберкулезном диспансере

Общество, 13:41 09 января 2021

admtyumen.ru

Современный гемокультиватор – новейшая для России автоматизированная система выявления в крови микроорганизмов и грибов - работает в бактериологической лаборатории Тюменского областного противотуберкулезного диспансера, сообщает пресс-служба больницы.

"Мы получаем точность и надежность результатов обследования пациентов. Производительность гемокультиватора – до 1000 тестов в год. В Тюмени и области сегодня мы одни выделяем из крови микобактерии туберкулеза", - рассказывает заведующий лабораторией диспансера Ольга Лобанова.

Новое оборудование баклаборатории позволяет из одной пробы от пациента сразу сделать анализ и для выделения микобактерий туберкулеза, и в дальнейшем, определить их лекарственную чувствительность к противотуберкулезным препаратам.

"Применение гемокультиватора позволяет сократить сроки исследования, сделать его результаты максимально точными, а значит, в итоге - быстрее лечить наших пациентов", - считает главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Пирогова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:11 09.01.2021Врач рассказал, как не получить травму при катании на лыжах и коньках
16:29 09.01.2021Тюменские волонтеры вручают новогодние подарки детям медиков
16:03 09.01.2021Ямальский сапсан долетел до Саудовской Аравии
15:42 09.01.2021Тюменка с ДЦП представит уникальный мюзикл