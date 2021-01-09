Тюменцы представили видеоролик с итогами и уроками 2020 года

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Фото: Мультицентр «Моя территория»

Молодежные пространства Тюменской области представили видео об итогах и уроках прошедшего года #Всегохорошего2020.

Съемки проходили в молодежных пространствах "Космос", "Контора пароходства", "Моя территория" в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Студенческий совет Тюменской области, "Медиаполис" и медиацентр молодежной политики Тюменской области. За 2020 год здесь проведено 795 онлайн- и 631 офлайн-мероприятий.

Напомним, что молодежные пространства Тюменской области провели серию мероприятий под общим хэштегом #всегохорошего2020. В Тобольске и Ишиме создали серию открыток с пожеланиями от горожан, тюменцам предложили избавиться от негатива разбив посуду.

Также на сайте акции в разделе "Мегафон хороших новостей" желающие могли рассказать свою историю, связанную с 2020 годом или оставить пожелание и поделиться собственным приобретенным опытом, пишет "Мегатюмень".