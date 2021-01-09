Тюменские аграрии расширяют рынки сбыта

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Налаженный сбыт стал конкурентным преимуществом сельхозпредприятий Тюменского района в прошлом году. Только в животноводстве и птицеводстве произведено более 93 тысяч тонн мяса и один миллион 352 тысячи яиц, рассказал заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов.

"Сейчас все наши крупные сельхозпроизводители поставляют свою продукцию в большие федеральные торговые сети. У части предприятий, которые можно отнести к малому и среднему бизнесу, сохранились свои торговые сети, например, "Покровский" и "Абсолют". Остальные используют все возможности для распространения своей продукции, участвуют в торгах, принимают индивидуальные заказы. Сбыт сейчас - это конкуренция и нужно использовать любые шансы для продаж", - уверен он.

В 2020 году многим предприятиям пришлось основательно пересмотреть свою торговую политику. По словам генерального директора кролиководческого комплекса "Рощинский" Николая Степанова в конечном продукте все большую долю занимает переработка.

"Для производства пельменей нам подчас даже не хватает рабочих рук. Автоматизированной линии у нас нет. Только ручная сборка. С другой стороны она привлекает определенную часть покупателей. Заказы на пельмени идут и от индивидуальных предпринимателей. Кроме того, кратно увеличили продажи через интернет, освоили доставку на дом. Прошлый год многому нас научил - не пренебрегать никакими возможностями для сбыта, искать новые пути к потребителю", - сказал он.