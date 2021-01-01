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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пульмонолог предостерег тюменцев от народных способов лечения кашля

Общество, 09:51 10 января 2021

Фото: администрация Тюменского района

Использование народных методов лечения кашля может усугубить болезнь, рассказала врач-пульмонолог Тюменского кардиоцентра Наталья Трясцына.

В баню однозначно ходить нельзя, это огромный стресс для здорового организма, не говоря уже о больном. Не нужно растирать грудную клетку разными мазями и жирами из-за возможного отека органов дыхания, пишет Мегатюмень.

Кстати, ингаляторы, которые сегодня практически у всех есть дома, доктор не рекомендует использовать для профилактики или при только начинающем кашле.

"Для детей-аллергиков (атопиков) при некоторых заболеваниях ингаляции назначаются сразу. Условно здоровому ребенку они не нужны, это лишнее медикаментозное вмешательство, даже физраствором дышать "на всякий случай" не стоит. Должно быть адекватное увлажнение воздуха в помещении, а не органов дыхания", - пояснила врач.

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