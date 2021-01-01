  • 10 января 202110.01.2021воскресенье
  • USD73,8757
    EUR90,7932
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Специалисты центра "Семья" помогают тюменским родителям решать конфликты

Общество, 15:32 10 января 2021

Фото: Центр "Семья"

Переформатировать и сделать еще качественней работу с родителями планируют специалисты центра "Семья" в 2021 году, рассказала директор Елена Перминова.

"Сознание родителей изменились, они готовы принимать и консультации специалистов, и воспринимать мнение экспертов, но не с точки зрения учителя, наставника, а в качестве партнера, они готовы идти на диалог. Наши специалисты помогают мамам и папам найти общий язык в общении с детьми, стать еще лучше, дают информацию для саморазвития. Отношения между специалистами и родителями выстраиваются в формате равный-равному", - уточнила она.

Еще одна площадка для выстраивания доверительного диалога между родителем и специалистом - III Областной родительский форум "Подростки, родители, Rock’n’Roll" . Он состоится 21-23 января. Форум пройдет в онлайн и позволит каждому родителю получить ответы на вопросы, касающиеся физиологических, психологических изменений подросткового возраста.

Участников ждут три дня лекций, прямых эфиров, диалоговых площадок, мастер-классов с ведущими региональными экспертами в области охраны детского здоровья, практикующими психологами, лидерами общественного мнения, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 10.01.2021Девять медработников переехали в села по программе "Земский доктор"
18:20 10.01.2021Кинокритики признали "Землю кочевников" лучшим фильмом прошлого года
16:36 10.01.2021Психологи рассказали, как преодолеть постпраздничный синдром
15:32 10.01.2021Специалисты центра "Семья" помогают тюменским родителям решать конфликты